ALKÜ'de şampiyonluk sevinci - Son Dakika
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ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

31.03.2022 14:07
ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, 1. Lig D grubunu 1. olarak tamamlayarak Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, 1. Lig D grubunu 1. olarak tamamlayarak Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 2021-2022 sezonu Futbol 1. lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. 5 grupta 20 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ALKÜ Futbol Takımı D grubunda, Fırat Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Futbol Takımları ile eşleşti. Rakiplerine yenilmeyen ve müsabakaları namağlup 1'inci olarak tamamlayan ALKÜ Futbol Takımı, 09-14 Mayıs'ta Burdur'da düzenlenecek olan Üniversite Süper Lig Play-Off Yükselme müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

ALKÜ Futbol Takımının Antrenörleri Alper Karadöl ve Öğr. Gör. Batıkan Yunus Can Gülşen, elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - ANTALYA

ALKÜ'de şampiyonluk sevinci
ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

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Kaynak: İHA

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