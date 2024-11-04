ALKÜ'den Yamaç Paraşütünde Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ALKÜ'den Yamaç Paraşütünde Başarı

ALKÜ\'den Yamaç Paraşütünde Başarı

ALKÜ öğrencileri, 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması'nda dereceler elde etti.

04.11.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması'nda (CAT1) dereceler elde ederken, aynı zamanda ALKÜ'den 20 öğrenci de yarışmada gönüllü olarak görev aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) spor ve sporcuya verdiği desteklerin meyvelerini her geçen gün artırarak almaya devam ediyor. 2025 yılı Ekim ayında Alanya'da yapılması planlanan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın test yarışması (CAT1) yapıldı. Yarışmaya ALKÜ öğrencilerinin başarısı ve verdikleri destekler damga vurdu. 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması (CAT1) yedi ülkeden 40 sporcu katılımıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ALKÜ yarışmaya damga vurdu

Kadınlar, erkekler ve takımlar kategorilerinde yapılan test yarışmasında erkekler yarışmasında Türk Sporcular kürsünün ilk üç sırasında yer alırken, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Ali Yılmazoğlu ikinci, Ali Zaimoğlu ise üçüncü oldu. Ayrıca takımlar yarışmasında Ali Yılmazoğlu ve Ömer Faruk Karaoğlan'ın yarıştığı takım birinci olurken Ali Zaimoğlu'nun bulunduğu takım ise ikincilik elde etti. ALKÜ öğrencilerinden Hamit Şek yarışmanın Güvenlik Direktörü olarak görev yaparken Uluslararası Hedef Hakemi ise yine ALKÜ öğrencisi Recep Aykut oldu. Alanya'da yapılan birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara gönüllü destek veren ALKÜ öğrencileri bu yarışmada Arş. Gör. Onur Ceyhan koordinasyonunda 20 öğrenci ile gönüllü görev aldılar.

Rektör Türkdoğan: "Alkü olarak gurur duyuyoruz"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yamaç paraşütü alanında en üst düzey yarışma olan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2025 yılında Alanya'da yapılacağını hatırlatarak, şampiyonaya büyük bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Özellikle yamaç paraşütü sporu alanında Türk Hava Kurumu ile ALKÜ arasında yapılan iş birliği protokolü sonrası ve Spor Bilimleri Fakültesinin bölgesel odaklı öğrenci tercihlerinin meyvelerini almaya başladığını söyleyen Rektör Türkdoğan, "Spor Bilimleri Fakültesi hocalarımızın destekleri ve kaliteli yönetim anlayışıyla doğru öğrencileri üniversitemize kazandırıp onları Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve yereldeki işletmelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde yamaç paraşütü gibi bir branşta yetiştirip sporcu, antrenör ve yönetici olarak görmek mutluluk vericidir. Böyle büyük bir şampiyonanın ev sahipliği gururunun yanında test yarışmalarında, organizasyon ekibinde, kürsüde ve gönüllü gençlerle ALKÜ adına destek vermek ayrı bir gurur yaşattı. Başta ülkemizin ve üniversitemizin adını üst sıralara taşıyan başarılı olan tüm sporcularımızı, organizasyonda görev yapan öğrencilerimizi, gönüllülerimizi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş yarışmada kürsüye çıkan sporcuların madalya ve kupalarını vererek; gönüllü öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alaaddin Keykubat, Etkinlik, Alanya, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALKÜ'den Yamaç Paraşütünde Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: ALKÜ'den Yamaç Paraşütünde Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.