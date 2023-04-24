Alman dergisinden utanç verici Schumacher paylaşımı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj yaratan editör işinden oldu - Son Dakika
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Alman dergisinden utanç verici Schumacher paylaşımı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj yaratan editör işinden oldu

24.04.2023 11:08

10 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası uzun süre komada kalan ve yaşananlardan sonra hiçbir görüntü vermeyen efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile ilgili Alman dergisi Die Aktuelle'de bir röportaj paylaştı. Ancak Schumacher ile yapıldığı söylenen röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğu anlaşılınca kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffmann'ı kovdu.

Alman Die Aktuelle dergisi büyük bir skandala imza attı. Dergi geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır hiçbir demeç vermeyen ve sağlık durumu adeta sır olan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptığını duyurdu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

YAPAY ZEKAYA İLE SAHTE RÖPORTAJ OLUŞTURDU

Derginin kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın fotoğrafı yer alırken, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadeleri kullanılmıştı. Röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğunun ortaya çıkması üzerine ise adeta kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffman'ın işine son verdi.

Alman dergisinde Schumacher skandalı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj oluşturan editör kovuldu

"BU TATSIZ VE YANILTICI YAZI ÇIKMAMALIYDI"

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Schumacher'in ailesinden özür diledi. CEO Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

Alman dergisinde Schumacher skandalı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj oluşturan editör kovuldu
Alman dergisinde Schumacher skandalı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj oluşturan editör kovuldu
Alman dergisinde Schumacher skandalı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj oluşturan editör kovuldu
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Schumacher, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman dergisinden utanç verici Schumacher paylaşımı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj yaratan editör işinden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman dergisinden utanç verici Schumacher paylaşımı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj yaratan editör işinden oldu - Son Dakika
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