Fenerbahçe bin pişman! Augsburg, Berisha'nın bonservisini almak için harekete geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe bin pişman! Augsburg, Berisha'nın bonservisini almak için harekete geçti

01.04.2023 17:26

Alman ekibi Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak açıklanırken bu tutar, sarı-lacivertlilerin belirlediği rakamın bir hayli üzerinde kaldı.

Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine açıklama yaptı.

"VAKTİNDE YAPACAĞIZ"

24 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesini yaptı. Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

Bonservisini alacaklar! Augsburg'dan dev Berisha hamlesi

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 9 gol attı. Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı. Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.

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