Alman taraftardan Türkiye'ye destek: Bozkurt işareti ve Türk Bayrağı öpüldü

Spor

- Türkiye'yi destekleyen Alman taraftardan bozkurt işareti

Avusturya maçını doğru tahmin eden Alman taraftar, Türk Bayrağı'nı öptü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hollanda-Türkiye maçını izleyen 63 yaşındaki Alman Thomas Becker, bozkurt işareti yapıp Türk Bayrağı'nı öptü. Becker, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına destek verdi.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye - Hollanda maçı, Devrek ilçesinde kurulan dev ekranda izlendi. Almanya'dan gelen 63 yaşındaki Thomas Becker de maçı izleyerek Türkiye'ye destek verdi. 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın bozkurt işaretinin normal olduğunu söyleyen Becker, Almanları da kınadığını söyledi. 2-1 biten Avusturya-Türkiye maçını doğru tahmin eden Becker, Türkiye'nin Hollanda karşısında 3-1 galip geleceğini söyledi.

Zonguldak'ta da dev ekranda milli maç heyecanı yaşandı.