Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika
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Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

05.08.2022 15:40
Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kariyerinde Olimpik Lyon, Auxerre ve Nice'te oynayan Plea, 2018'de Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

Sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Plea, Almanya ekibinde çıktığı 143 karşılaşmada 47 gol attı, 30 asist yaptı.

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Kaynak: AA

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika
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