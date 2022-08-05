Sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Plea, Almanya ekibinde çıktığı 143 karşılaşmada 47 gol attı, 30 asist yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika

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