Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi - Son Dakika
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Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi

07.09.2022 11:44
Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada, antrenörler Andreas Hinkel ve Max Urwantschky'nin de görevlerine son verildiği belirtilerek, Tedesco'nun yerine kimin geleceği konusunda yakın zamanda bilgi verileceği kaydedildi.

Leipzig'in üst yöneticisi Oliver Mintzlaff, Tedesco'nun görevine son verme kararının kolay alınmadığını belirterek, Tedesco ile geçen sezon başarılı bir ikinci yarı geçirdiklerini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımın sağlandığını ve Almanya Kupası'nın kazanıldığını hatırlattı.

Ancak bu sezon Bundesliga'ya 5 maçta 5 puan alarak vasat bir başlangıç yaptıktan sonra son iki maçta sergilenen oyundan dolayı bu yapıyla bir geri dönüşün gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancı taşıdıklarını belirten Mintzlaff, hedeflere ulaşmak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tedesco, Aralık 2021'de Leipzig'de göreve başlamıştı.

Bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan ve 5 maçta 5 puan toplayan Leipzig, dün de Shakhtar Donets???????k'e sahasında 4-1 yenilmişti.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leipzig, teknik direktör Tedesco'nun görevine son verdi - Son Dakika

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