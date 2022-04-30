Almanya'da hobilerini meslek yapan Türk kökenli e-sporcular başarılarıyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Eren Poyraz ve Cihan Yaşarlar'ın beraber oyun oynama görüntüleri

Eren Poyraz'ın açıklaması

Cihan Yaşarlar'ın açıklaması BERLİN (AA) – ERBİL BAŞAY - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'in e-spor takımında "Virtual (Sanal) Bundesliga" liginde oynayan ve hobilerini meslek yapan Eren Poyraz ve Cihan Yaşarlar başarılarıyla dikkati çekiyor.

Almanya'da çok sayıda genç futbol kulüplerinde top koştururken teknolojinin gelişmesi sonucunda Türk gençlerin birçoğu da futbol kulüplerinin kurduğu e-spor takımlarında ter döküyor.

Bu bağlamda Almanya'da "Virtuel Bundesliga" liginde yer alan takımlarda, Türk kökenli e-sporcular da yer alıyor.

Hertha Berlin'in kurduğu e-spor takımında yer alan 19 yaşındaki Eren Poyraz ile 29 yaşındaki Cihan Yaşarlar, nasıl e-sporcu olduklarını, elde ettikleri başarılarını, gençlere yönelik tavsiyelerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Eren Poyraz, çocukluğunda FIFA oyunlarıyla ilgilendiğini, düzenlenen turnuvalara katılarak e-sporculuk için ilk adımı attığını belirterek bu yönde adım atmamdan önce üst seviyede oynayan Cihan Yaşarlar'ın oynadığı müsabakalarını da izlediğini ifade etti.

Bundan birkaç yıl önce Hertha Berlin'in 12-18 yaşındakiler için e-spor akademisi kuracağını sosyal medyadan duyurduğunu belirten Poyraz, Kreuzberg semtindeki bir turnuvaya katılarak burada dikkati çeken iki oyuncu arasında yer aldığını ve Hertha Berlin akademisine seçildiğini kaydetti.

Turnuvayı, babasının ve arkadaşlarının yerinde takip ettiğini ifade eden Poyraz, "(Akademiye) alındığımda hep birlikte yemeğe gittik. Mutlu olduk. Başta hepsi beni takip ediyordu ve nasıl gittiğini soruyordu. Gerçek futbolcu gibi olduğumu zannediyorlardı. Aslında normal bir meslek. Ancak hobimi meslek yaptım. Gurur vericiydi. Arkadaşlar çok seviniyordu benim için. Ablam (oyunu) anlamıyordu. Ona sürekli anlatıyordum. Dedem ve nineme ise anlatmak çok zor. Onlar oyunu kurduğumu, bir şeyler ayarladığımı zannediyorlar." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısında en iyi performans sağlayan oyuncu

Bu sezon Virtual Bundesliga'da ikinci yarıda en iyi performans gösteren oyuncu seçilen Eren Poyraz, "Gurur verici, beklemiyordum. Geçen sene problemler vardı. İnişli çıkışlı geçti. Bu sezon da böyle olacağını düşünüyordum. İlk 4 maçta yenilmemiştim. Sonra 3 maç arka arkaya kaybettim. Geçene seneler gibi olacağını düşündüm. İkinci yarıda iyi olmaya başladı. Şans da gerekiyor. Golü attığında öz güven geliyor. İlk golü atmak bana yardımcı oldu. İkinci dönem iyi oynadığımı biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu düşünmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcu, oylamanın sonucunu gördüğünde çok sevindiğini ve bunun kendisini daha fazla motive ettiğini belirterek gelecek sezon da Hertha Berlin'e kalmayı ve sürekli oynamayı hedeflediğini anlattı.

Önce okulu bitirin

E-spor ile ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulunan Poyraz, "Önce okullarını bitirsinler. En önemlisi bu. E-spora hayatını bağlarsan bu belki iki sene sonra bitebilir. Bizde de böyle. Bir yıl kötü oynarsan bir sonraki yıl hiçbir takım bizi istemez. Bu yüzden ikinci yolu da gitmeleri lazım. Ben de eğitimime devam ediyorum. Okulu bitirdikten sonra e-spora konsantre olabilirsin." ifadelerini kullandı.

Poyraz, gençlerin e-sporda başarılı olmaları için turnuvalara katılmaları ve sosyal medyadan paylaşımlar yaparak kendilerini tanıtmaları gerektiğini kaydetti.

Hem oyuncu hem antrenör

Tecrübeli e-sporcu Cihan Yaşarlar da küçük yaşlardan bu yana FIFA oyununu oynadığını belirterek turnuvalara katıldığını anlattı.

Katıldığı bir turnuvada birinci olup dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Yaşarlar, Bundesliga'da yer alan Schalke 04'ün e-spor takımına girdiğini belirtti.

Yaşarlar Schalke 04'de Virtual Bundesliga'da 1,5 sene oynadığını ve kariyerinin en yüksek seviyesine geldiğini ifade ederek bu takımla 2 kez Almanya, bir kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadığını söyledi.

Daha sonra Leipzig takımına geçtiğini ve burada da bir kez Almanya şampiyonu olduğunu anlatan Yaşarlar, geçen yıl da Hertha Berlin'e transfer olduğunu, başkent ekibinde hem oynadığını hem de antrenörlük yaptığını ifade etti.

Kendi odam yoktu, oturma odasında oynuyordum

Tecrübeli e-sporcu, anne ve babasının başta bu oyunları oynamasına karşı çıktığını belirterek "Başta zorluk yaşadım. Çünkü kendi odam yoktu. Oturma odasında oynuyordum. Babam yan tarafta televizyon izliyordu. Bağırıyordum bazen sinirden çünkü hırslıydım. Babam da kızıyordu. (Annesi ve Babası) Takımlara katıldığımda, başarı gelince desteklediler. Allah'a şükür bir şeyler yapabildim." dedi.

Bir antrenör olarak Eren Poyraz'ın yetenekli bir oyuncu olarak değerlendirdiğini ifade eden Yaşarlar, "Eren çok iyi bir oyuncu. İlerlemeye açık bir oyuncu. Bazı konuları daha iyi yapsa daha büyük yerlere gelebilir. Yaşı genç, oyunu güzel oynuyor. Sakin bir insan. Bu da oyuna yansıyor. Sinirlenmiyor çabuk. Bu bir avantaj. " diye konuştu.

Profesyonel e-sporcu olmanın riskli bir iş olduğunu belirten Poyraz, "Bir sene şampiyon olursun, ikinci sene hiçbir şey alamazsan iş döner. Belki de takım istemez. Takımla aranı iyi tutman lazım." değerlendirmesinde bulundu.