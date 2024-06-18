Almanya'da Türk taraftarlar EURO 2024 maçında coşkuyla destek verdi - Son Dakika
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Almanya'da Türk taraftarlar EURO 2024 maçında coşkuyla destek verdi

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan Türkiye'ye büyük destek verdi. Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maça giden taraftarlar, maçı izleyemeyenler ise şehirlerde kurulan 'Fan Zone'larda heyecanla milli takımı destekledi. İstiklal Marşı'nın çalındığı seremonide meydanlarda coşkuyla eşlik eden taraftarlar, milli takımın gol ve ataklarında heyecanlandı.

18.06.2024 19:55
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Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan ile yaptığı maç için meydanlara akın etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.

Meydanları dolduran Türk taraftarlar, kurulan dev ekranlar önünde ilk düdüğün çalmasını bekledi. Statta yapılan seremonide çalan İstiklal Marşı'na meydanlarda coşkuyla eşlik eden taraftarlar, A Milli Takım'ın attığı gol ve yaptığı ataklarda heyecanlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Almanya'da Türk taraftarlar EURO 2024 maçında coşkuyla destek verdi - Son Dakika

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