Almanya'da Türk taraftarlar EURO 2024 maçında coşkuyla destek verdi

Spor

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan ile yaptığı maç için meydanlara akın etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.

Meydanları dolduran Türk taraftarlar, kurulan dev ekranlar önünde ilk düdüğün çalmasını bekledi. Statta yapılan seremonide çalan İstiklal Marşı'na meydanlarda coşkuyla eşlik eden taraftarlar, A Milli Takım'ın attığı gol ve yaptığı ataklarda heyecanlandı.