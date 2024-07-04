Almanya'da Yaşayan Türk Boksör Hüseyin Cinkara, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

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Almanya'da yaşayan Türk boksör Hüseyin Cinkara, boks hayatı boyunca çıktığı 22 müsabakanın 18'ini nakavtla kazandı. Aralık ayında da unvan maçına çıkacağını duyuran Cinkara, "Unvan maçını da kazanarak Türk-İslam alemine dünya şampiyonluğu hediye edeceğim" dedi.

Almanya'da doğup büyüyen ve profesyonel boks yaşantısında çıktığı 22 müsabakanın 18'i nakavtla olmak üzere tamamını kazanan Türk boksör Hüseyin Cinkara gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. En büyük destekçisi olduğunu söylediği eşi Zeynep Cinkara ile birlikte Side'de tatil yapan Yarı Ağır Sıklet Almanya şampiyonu Kahramanmaraşlı Hüseyin Cinkara, aralık ayında yapılacak olan Yarı Ağır Sıklet dünya şampiyonluğunda da galip gelerek Türk İslam alemini onurlandıracağını dile getirdi.

"Şampiyonluğu Türk İslam alemine hediye edecek"

1985 yılında Almanya'da dünyaya geldiğini, 1997 yılından beri de boks yaptığını belirten Hüseyin Cinkara "Bugüne kadar birçok kez eyalet şampiyonluğu, Almanya şampiyonluğu ve uluslararası dereceler elde ettim. Profesyonel olduktan sonra yaptığım 22 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmezken bu maçların 18'ini nakavtla kazandım. Son olarak Kosovalı rakibimi nakavt ederek Dünya Boks Federasyonu'nda bir numaraya yükseldim ve dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkmaya hak kazandım. Aralık ayında yapılacak olan unvan maçını kazanarak Türk-İslam alemine dünya şampiyonluğu hediye edeceğim. Tüm bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen eşim Zeynep Cinkara başta olmak üzere beni yalnız bırakmayan destekçilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA