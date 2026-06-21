Almanya, Fildişi Sahili\'ni Yendi

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya, Fildişi Sahili, Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Paraguaylı hakem Juan Benitez'in yönettiği mücadelenin 30. dakikasında Fildişi Sahili, Franck Kessie ile 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. Almanya ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. 68. ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav'ın fileleri havalandırmasıyla Panzerler mücadeleyi 2-1 kazandı ve 6 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun son haftasında Almanya, Ekvador ile, Fildişi Sahili ise Curaçao ile karşılaşacak. - İSTANBUL