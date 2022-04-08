Almanya Futbol Federasyonu, Freiburg'un kural hatası başvurusunu reddetti - Son Dakika
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Almanya Futbol Federasyonu, Freiburg'un kural hatası başvurusunu reddetti

08.04.2022 14:08
Almanya Futbol Federasyonu, Freiburg'un kural hatası başvurusunu reddetti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg'un 28. haftada Bayern Münih ile oynadığı ve 4-1 yenildiği karşılaşmada, rakip takımın bir süre sahada 12 oyuncu bulundurduğu ve bunun bariz kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna yaptığı...

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg'un 28. haftada Bayern Münih ile oynadığı ve 4-1 yenildiği karşılaşmada, rakip takımın bir süre sahada 12 oyuncu bulundurduğu ve bunun bariz kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna yaptığı itirazı reddetti.

DFB'den yapılan açıklamada, Spor Mahkemesinin, Freiburg'un itirazını reddettiği belirtilerken, Bayern Münih'in 86. dakikada yapılan oyuncu değişikliğinden sonra sahada 12 kişi bulunmasından sorumlu tutulamayacağı, karşılaşmanın 12 kişi ile devam etmesinin hakemin hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu karara bir gün içinde itiraz etme hakkının bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Freiburg'la 2 Nisan'da deplasmanda karşılaşan Bayern Münih 86. dakikada oyuncu değişiklikleri yaptı. Kingsley Coman'ın yerine Marcel Sabitzer oyuna dahil olacakken Coman'ın sırt numarası değişiklik için tabelada yanmadı. Bu nedenle Sabitzer oyuna dahil olurken Coman ise sahadan çıkmadı ve takım sahada 12 kişi ile kaldı.

Hakem Christian Dingert maçı yeniden başlatmasından yaklaşık 20 saniye sonra durumu fark ederek oyunu durdurmuş, Coman sahadan çıktıktan sonra maç tamamlanmıştı.

Freiburg da bunun bariz bir kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna itiraz etmişti.

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Bayern Münih, Freiburg, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Almanya Futbol Federasyonu, Freiburg'un kural hatası başvurusunu reddetti - Son Dakika


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