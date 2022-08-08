Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti - Son Dakika
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Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti

08.08.2022 12:02
Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti

Almanya ikinci liginde Braunschweig-Darmstadt 98 arasında oynanan mücadelede hava topuna çıkan Fabian Holland ve Henning top kapma savaşında adeta güreştiler. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medya da defalarca izlendi.

Bundesliga 2'de oynanan, Braunschweig- Darmstadt karşılaşmasında yeşil sahalarda gördüğümüzde yüzümüzü gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Maçın 60. dakikasında hava topu mücadelesine çıkan Darmstadt forması giyen oyuncu Fabian Holland ile Braunschweig forması giyen Henning, birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele ederken , tribünleri şaşkına çevirdi.

AMERİKAN GÜREŞİ ESİNTİLERİ

60.dakikada ki pozisyonda rakibinden önce topa vurmak isteyen Henning, rakibinin üstünde adeta asılı kaldı. Daha sonra şaşkınlık yaşayan Fabian Holland, Henning'si tutarak Amerikan Güreşi hareketi ile arkaya doğru yatırdı. Çevrede olan oyuncuların da şaşkın ifadeleri arasında olan bu komik olay tatlıya bağlanıp, maça devam edildi.

Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti
Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti
Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti
Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti
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Almanya, Spor, Son Dakika

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