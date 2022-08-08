Bundesliga 2'de oynanan, Braunschweig- Darmstadt karşılaşmasında yeşil sahalarda gördüğümüzde yüzümüzü gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Maçın 60. dakikasında hava topu mücadelesine çıkan Darmstadt forması giyen oyuncu Fabian Holland ile Braunschweig forması giyen Henning, birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele ederken , tribünleri şaşkına çevirdi.
60.dakikada ki pozisyonda rakibinden önce topa vurmak isteyen Henning, rakibinin üstünde adeta asılı kaldı. Daha sonra şaşkınlık yaşayan Fabian Holland, Henning'si tutarak Amerikan Güreşi hareketi ile arkaya doğru yatırdı. Çevrede olan oyuncuların da şaşkın ifadeleri arasında olan bu komik olay tatlıya bağlanıp, maça devam edildi.
Son Dakika › Spor › Braunschewig-Darmstadt 98 maçında iki futbolcu resmen güreşti - Son Dakika