Almanya ve İsviçre, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Almanya ve İsviçre, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nun 3. maçında İsviçre ile Almanya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Almanya ve İsviçre, gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale yükseldi.

23.06.2024 23:58
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nun 3. maçında İsviçre, Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Almanya ve İsviçre gruptan çıkmayı garantiledi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında A Grubu'nda İsviçre ile Almanya, Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maçın 28. dakikasında Dan Ndoye'nin golüyle İsviçre 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. 90+2. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Almanya 7 puanla grubu lider tamamlarken, İsviçre 5 puanla ikinci oldu. İki takım da son 16 turuna adına yazdırdı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

B Grubu

22.00 Hırvatistan - İtalya

22.00 Arnavutluk - İspanya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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