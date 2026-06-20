Almiron, Yeni Kural ile Kırmızı Kart Gördü

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan karşılaşmada ağzını kapatıp konuştuğundan dolayı kırmızı kart gördü ve yeni kural ilk kez uygulandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Türkiye ile Paraguay mücadele ederken, yeni kırmızı kart kuralı ilk kez uygulandı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir pozisyonda karşılaşmanın hakemi Ivan Barton, VAR'ın uyarısıyla ekranın başına geldi. Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguay futbolcu Miguel Almiron'u konuşurken eliyle ağzını kapatmasından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu turnuvada yürürlüğe giren kural, ilk kez Türkiye - Paraguay karşılaşmasında uygulandı. - SAN FRANCISCO