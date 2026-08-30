Alonso: Brighton Galibiyeti Önemli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brighton karşısında farklı duyguları yaşadıkları bir maç çıkardıklarını ve sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, Premier Lig'de 4-3 kazandıkları Brighton maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Brighton maçından çok keyif aldığını belirten Alonso, "Günün sonunda tüm galibiyetlerden çok keyif alıyorum. Ama farklı anların, farklı duyguların yaşandığı bir maçtı ve sonuçtan dolayı mutluyuz. Son yıllarda zorlu bir rakip olan çok iyi bir takıma karşı aldığımız bu galibiyete kesinlikle çok değer veriyoruz. Elbette çok iyi yaptığımız şeyler, anlar olduğu gibi başka anlar da vardı. Bu bir süreç. Biz de kendimizden ders çıkarmaya devam etme, gelişmeye devam etme sürecindeyiz ve genellikle bir galibiyetle bu süreç daha kolay oluyor." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Brighton karşısında gol atan Pedro Neto'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Futbolda hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin garantisini veremem. Ama Pedro adına çok mutlu oldum. Gerçekten harika bir performans sergiledi, çok yüksek bir enerjiyle oynadı. Çünkü farklı, özel niteliklere sahip. Birebirde bir tehdit, alanlara çok iyi hücum ediyor, güçlü ve hırslı. Gol attığı için mutluyum, bir tane daha atmaya çok yakındı." yanıtını verdi.

Alonso, Chelsea'nin ligdeki ilk iki maçta topa sahip olma yüzdesinin düşük olmasıyla ilgili soru üzerine, "30 dakikanın ardından 3-0 öndeydik. O andan itibaren oynamaya devam etmek yerine skorun üzerine fazla yattık. Bu yüzden veriler önemli değil, önemli olan nasıl oynadığınız ve neleri daha iyi yapabileceğimizdir." dedi.

Kaleci Emiliano Martinez'in transferinin açıklandığı gün maça çıkmasıyla ilgili Alonso, "Dünya Kupası şampiyonu. 34 yaşında, tepeden tırnağa tecrübeli. Dün onunla konuştum. Maç hakkında, takımımız hakkında konuştuk. Kendini hazır hissetti. Bu yüzden oynaması için ona pek bir şey söylememe gerek kalmadı. Bir kaleci elbette kalesini gole kapatmak ister ama onun gösterdiği ilk etkiden dolayı mutluyum. Tesislere geleli henüz 48 saat oldu, bu yüzden önümüzdeki maça hazırlanmak için tüm bir haftamız olacak. Günden güne onun varlığını hissedeceğiz. Çünkü takımla çok olumlu bir bağ kuracak karizmaya sahip." ifadelerini kullandı.