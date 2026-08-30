Alonso: Brighton Galibiyeti Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alonso: Brighton Galibiyeti Önemli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brighton karşısındaki galibiyetten mutlu olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brighton karşısında farklı duyguları yaşadıkları bir maç çıkardıklarını ve sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, Premier Lig'de 4-3 kazandıkları Brighton maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Brighton maçından çok keyif aldığını belirten Alonso, "Günün sonunda tüm galibiyetlerden çok keyif alıyorum. Ama farklı anların, farklı duyguların yaşandığı bir maçtı ve sonuçtan dolayı mutluyuz. Son yıllarda zorlu bir rakip olan çok iyi bir takıma karşı aldığımız bu galibiyete kesinlikle çok değer veriyoruz. Elbette çok iyi yaptığımız şeyler, anlar olduğu gibi başka anlar da vardı. Bu bir süreç. Biz de kendimizden ders çıkarmaya devam etme, gelişmeye devam etme sürecindeyiz ve genellikle bir galibiyetle bu süreç daha kolay oluyor." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Brighton karşısında gol atan Pedro Neto'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Futbolda hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin garantisini veremem. Ama Pedro adına çok mutlu oldum. Gerçekten harika bir performans sergiledi, çok yüksek bir enerjiyle oynadı. Çünkü farklı, özel niteliklere sahip. Birebirde bir tehdit, alanlara çok iyi hücum ediyor, güçlü ve hırslı. Gol attığı için mutluyum, bir tane daha atmaya çok yakındı." yanıtını verdi.

Alonso, Chelsea'nin ligdeki ilk iki maçta topa sahip olma yüzdesinin düşük olmasıyla ilgili soru üzerine, "30 dakikanın ardından 3-0 öndeydik. O andan itibaren oynamaya devam etmek yerine skorun üzerine fazla yattık. Bu yüzden veriler önemli değil, önemli olan nasıl oynadığınız ve neleri daha iyi yapabileceğimizdir." dedi.

Kaleci Emiliano Martinez'in transferinin açıklandığı gün maça çıkmasıyla ilgili Alonso, "Dünya Kupası şampiyonu. 34 yaşında, tepeden tırnağa tecrübeli. Dün onunla konuştum. Maç hakkında, takımımız hakkında konuştuk. Kendini hazır hissetti. Bu yüzden oynaması için ona pek bir şey söylememe gerek kalmadı. Bir kaleci elbette kalesini gole kapatmak ister ama onun gösterdiği ilk etkiden dolayı mutluyum. Tesislere geleli henüz 48 saat oldu, bu yüzden önümüzdeki maça hazırlanmak için tüm bir haftamız olacak. Günden güne onun varlığını hissedeceğiz. Çünkü takımla çok olumlu bir bağ kuracak karizmaya sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Xabi Alonso, Brighton, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alonso: Brighton Galibiyeti Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:08
Göztepe’de ’’Bu takıma ne oldu’’ dedirten performans
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:09:51. #7.12#
SON DAKİKA: Alonso: Brighton Galibiyeti Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement