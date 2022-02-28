Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı - Son Dakika
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Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı

28.02.2022 12:23

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de başladı.

Hesarek Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek yarışlarda 18 ilden 102 sporcu yer alıyor. Sporcular, ilk günde slalom yarışlarında mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'ün çok güzel bir kent olduğunu ve kendisinin de sporcuyken burada yarıştığını söyledi.

Bu yarışları daha önce Sivas ve Erzincan'da yaptıklarını dile getiren Oto, gelecek yıl da Bitlis'te yarış düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Oto, Doğu Anadolu Bölgesi illerini tanıtmayı hedeflediklerini aktararak, "Buradan iyi sporcular çıkaracağız. Bundan sonra Erzurum'dayız. İnşallah uluslararası bir yarış da Bingöl'e nasip olur. Ambiyans güzel, inşallah hep birlikte bunu başarırız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen de bu yarışmanın Bingöl için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Hesarek Kayak Merkezi'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin nadide kayak merkezilerinden olduğunu dile getiren Danayiyen, "Gerek başkanımız gerekse teknik heyet, pistimizi beğendi. Yarışmalara çok uygun olduğunu söylediler. İnşallah bu bizim için bir şans olacak." ifadelerini kullandı.

Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı

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Kayak Merkezi, Türkiye, Bingöl, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı - Son Dakika


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