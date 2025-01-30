Alp Eren Özkan Elendi

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Eren Özkan, kısa programı geçemeyerek elendi.
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Tondiraba Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda erkekler kısa program performansları tamamlandı.
Alp Eren 59,22 puanla 34 sporcu arasında 29. sırayı aldı ve ilk 24'ün yükseldiği serbest programa kalamadı.
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