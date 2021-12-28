Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Nef Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında çok ilginç anlar yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, kaleci Abdülkadir Sünger'i bir türlü geçemedi. 21 yaşındaki kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı. Aslan ilk yarıda direklere de takıldı.

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"YETER ARTIK" DEDİ

Alpaslan Öztürk ise kaçan gollere adeta "Artık yeter" diyerek yaklaşık 35 metreden topa tüm gücüyle vurdu. Alpaslan'ın falsolu ve sert şutuna kaleci Abdülkadir yine müdahale etti. Ayağından seken sert top, filelerle en sonunda buluştu. Alpaslan'ın gol sonrası yaptığı sevinç de dikkat çekti.

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