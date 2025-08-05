Alper Çaça\'dan Sivasspor\'a 58 Bin TL\'lik Destek

Sivaslı iş insanı ve Sivasspor sevdalısı Alper Çaça, Sivasspor'un 58. kuruluş yıl dönümüne özel 58 bin TL'lik lisanslı ürün alarak taraftara hediye etti.

Sivasspor'un 58. kuruluş yıl dönümü ve 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla, Sivaslı iş insanı Alper Çaça anlamlı bir kampanya başlattı. Çaça, Sivasspor Store'den 58 bin TL'lik lisanslı ürün alarak Sivasspor taraftarlarına hediye etti. Çaça, tüm Sivaslıları takıma destek olmaya davet ederek, "Bugün burada sadece bir destek açıklaması yapmak için değil, bir çağrıda bulunmak, bir birlik ruhunu yeniden canlandırmak için karşınızdayım. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri olan, şehrimizin simgesi, ortak gururumuz Sivasspor'umuz, ne yazık ki geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'e düştü. Ancak ben inanıyorum ki; bu sadece bir duraktır, bir düşüş değil, daha güçlü bir dönüşün başlangıcıdır. İşte tam da bu yüzden diyorum ki: Şimdi kenetlenme zamanı. Şimdi birlik olma zamanı. Şimdi Sivasspor için elini taşın altına koyma zamanı. Bu inançla, kulübümüze olan desteğimi sadece sözde değil, özde göstermek için bugün Sivasspor mağazasından 58 bin liralık lisanslı ürün alarak kampanyamızı başlattım. Bu sadece bir alışveriş değil, bir mesajdır. Biz buradayız, takımımızın arkasındayız" diye konuştu.

Sivasspor'a gönül verenlere seslenen Çaça, "Gelin, hep birlikte Sivasspor'un yeniden Süper Lig'e dönmesi için omuz omuza verelim. Küskünlükleri bir kenara bırakalım. Eleştirmek yerine destek olalım. Bugün bir formayla, bir atkıyla, bir kombineyle, belki bir sosyal medya paylaşımıyla bile bu mücadeleye katkı sağlayabiliriz. Sivasspor yalnızca bir futbol kulübü değil; bu şehrin onuru, hafızası ve yarınlara olan inancıdır. Haydi Sivas, şimdi destek zamanı! Şimdi bu takıma sahip çıkma zamanı" dedi. - SİVAS