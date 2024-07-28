Alper Eren Satranç Spor Kulübü Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Denizli'de düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Alper Eren Satranç Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvada 55 takımın mücadele ettiği ve ilk 6'ya giren takımların gelecek sezon Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığı belirtildi.

Alper Eren Satranç Spor Kulübünün şampiyon olduğu organizasyonda, ikinci Fatma Yılmaz Spor Kulübü, üçüncü Trakya Satranç Spor Kulübü, dördüncü Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü, beşinci İstiklal Satranç Spor Kulübü, altıncı ise Düzce Siyah Beyaz Satranç Spor Kulübü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç ailesi olarak önemli bir organizasyonu tamamladıklarını belirterek, "Türk satrancı müthiş bir başarı hikayesi yazıyor. Bu gurur öyküsünü birlikte başardık. Son 12 yılda altyapıya yaptığımız yatırımlarla genç 'Türk yıldızları' dünyada önemli başarılara imza attı. Kulüplerimizin yetiştirdiği sporcular otoriteler tarafından takdirle izleniyor. Güçlü kulüpler, güçlü sporcuların yetişmesi ve yeni başarı tabloları demek. Bugün geldiğimiz noktada emeğiniz büyük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yol uzun, büyük hedefler için daha çok çalışmak gerekiyor. Aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Türk satrancının yıldızlı başarısı sizlerle büyüyecek." ifadelerini kullandı.