Alper Gezeravcı\'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

Ahmet Hakkı Ay: Canım kardeşim, Güneşin doğup batması demek senin güneşi görmene engel olan bir şeylerin var olması demek mesela dünyanın dönmesi ve senin güneşe bakmayan tarafta olman gibi ve dönmeye devam etmesi ile tekrar güneşe bakan tarafa geçmen gibi. senin dediğin gibi ise Adamlar uzay mekiğinin içinde dünya etrafında 16 kez dönmüşler demektir. Sen çok takma kafana böyle şeyleri. 6 3