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Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara yanıtlar verdi. Gezeravcı, ''Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın'' sorusuna, ''İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar. Kalanlar daha yüksekte. Ay yolculuğu olursa anca öyle'' şeklinde yanıt verdi.

Alper Gezeravcı\'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt
21.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:03
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi.

SABRİ SORUSUNA BOMBA YANIT

Gezeravcı, "Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın" sorusuna, "İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar. Kalanlar daha yüksekte. Ay yolculuğu olursa anca öyle" yanıtını verdi.

Alper Gezeravcı'dan takipçisinin Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

18 OCAK'TA UZAYA FIRLATILMIŞLARDI

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Alper Gezeravcı'dan takipçisinin Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Maraşlı: Satlik arsa varmı uzayda Yanıtla 16 35
  • Harun Gür: 16 kere gunes doguyormus istasyona 24 saatde. Diyanet cevap versin. Namaz saatleri nasıl hesaplanacak. Buna makul bir cevap veremezlerse istifa etsinler. Yanıtla 25 21
  • Bayram : Tapu kdastro yok nereye ayak bastin bura benim doyebilirsin :) 3 8
  • Ahmet Hakkı Ay: Canım kardeşim, Güneşin doğup batması demek senin güneşi görmene engel olan bir şeylerin var olması demek mesela dünyanın dönmesi ve senin güneşe bakmayan tarafta olman gibi ve dönmeye devam etmesi ile tekrar güneşe bakan tarafa geçmen gibi. senin dediğin gibi ise Adamlar uzay mekiğinin içinde dünya etrafında 16 kez dönmüşler demektir. Sen çok takma kafana böyle şeyleri. 6 3

Alper Gezeravcı, Sabri Sarıoğlu, Sosyal Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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