Alperen Şengün All-Star\'a Seçildi

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Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All- Star Batı Konferansı yedeklerine seçildi. Şengün, bunu başaran ikinci Türk basketbolcu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star Maçı'nda Batı Konferansı yedeklerine seçildi. Şengün, 2007 yılında bu başarıyı gösteren eski milli basketbolcu Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star maçında forma giyecek.

Alperen Şengün, bu sezon 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kadroda kendisine yer buldu.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce yapılan oylama sonucunda belli olan ilk 5'ine Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic seçilirken, yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

2025 NBA All-Star Maçı, 16 Şubat Pazar günü San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak. - İSTANBUL