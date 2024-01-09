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Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda Haftanın En İyi Oyuncusu Seçildi - Son Dakika
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Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda Haftanın En İyi Oyuncusu Seçildi

Houston Rockets, Miami Heat'e mağlup oldu. Alperen Şengün'ün double-double performansı galibiyet için yeterli olmadı. Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün, Batı Konferansı\'nda Haftanın En İyi Oyuncusu Seçildi
09.01.2024 - 09:32,
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Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, konuk olduğu Miami Heat'e 120-113 mağlup oldu. Houston forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, 22 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile double-double performansı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcu, Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Miami Heat'e 120-113 mağlup oldu. Houston'da, Fred VanVleet 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken, Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, 22 sayı, 11 ribaund, 2 assit ve 3 top çalma ile double double performansı galibiyete yetmedi. Şengün, gösterdiği performansla Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Miami Heat'te Tyler Herro 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik double double performansı galibiyetin mimarı oldu.

Ja Morant sezonu kapattı

Memhpis Grizzlies forması giyen Ja Morant, antrenman sırasında sakatlanarak sezonu kapattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ omzunda labrum yırtığı olan Morant ameliyat edilecek ve 2024-25 sezonunun başında hazır olabilecek" ifadelerine yer verildi.

Günün toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 112 - Chicago Bulls: 119

Indiana Pacers: 133 - Boston Celtics: 131

Washington Wizards: 128 - Oklahoma City Thunder: 136

Miami Heat: 120 - Houston Rockets: 113

Milwaukee Bucks: 116 - Utah Jazz: 132

Los Angeles Clippers: 138 - Phoenix Suns: 111 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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