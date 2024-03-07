Alperen Şengün triple-double yaparak mağlubiyete engel olamadı - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün triple-double yaparak mağlubiyete engel olamadı

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 19 ribaund ve 14 asistle triple-double yaptığı maçta Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi.

07.03.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi. Alperen, 42 dakika parkede kaldığı karşılaşmayı 23 sayı, 19 ribaund ve 14 asistle triple-double yaparak tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 8 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 122-116'lık skorla mağlup oldu. Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaund, Paul George 21 sayı, 7 ribaund, James Harden 21 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve Terance Mann 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Müsabakada 42 dakika oynayan Alperen Şengün, 23 sayı, 19 ribaund ve 14 asistle triple-double yaptı. Alperen bu maçla birlikte kariyerindeki en yüksek asist sayısına ulaştı. Rockets'ta ayrıca Jabari Smith 19 sayı, Cam Whitmore 17 sayı, Fred VanVleet de 15 sayıyla oynadı.

Utah evinde Chicago'yu mağlup etti

Utah Jazz, evinde karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'a 119-117'lik skorla kaybetti. Bulls'ta DeMar DeRozan 29 sayı, 7 asist, Coby White 25 sayı, 6 ribaund ve Nikola Vucevic de 23 sayı, 12 ribaundla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Chicago Bulls'ta ayrıca milli oyuncu Onuralp Bitim 6 dakika parkede kaldı fakat skor üretemedi. Jazz'da ise 16 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 10 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 blokla maçı tamamlarken, John Collins 25 sayı, 13 ribaund, Collin Sexton da 24 sayı, 7 asistle mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 109 - Orlando Magic: 119

Houston Rockets: 116 - Los Angeles Clippers: 122

Atlanta Hawks: 112- Cleveland Cavaliers: 101

Philadelphia 76ers: 109 - Memphis Grizzlies: 115

Utah Jazz: 117 - Chicago Bulls: 119

Portland Trail Blazers: 120 - Oklahoma City Thunder: 128

Golden State Warriors: 125 - Milwaukee Bucks: 90

Los Angeles Lakers: 120 - Sacramento Kings: 130 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün triple-double yaparak mağlubiyete engel olamadı - Son Dakika

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