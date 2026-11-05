Alperen Şengün triple double yaptı, Houston Rockets, Timberwolves'a 117-107 yenildi

NBA'de Houston Rockets evinde Minnesota Timberwolves'a 117-107 yenildi. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaund, 10 ribaund ile triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 15 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons'ı 112- 106'lık skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda 8. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Jaylen Brown 30 sayı, Joel Embiid 26 sayı ve LeBron James da 13 sayıyla oynarken, milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika kaldığı parkede 5 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Detroit'te Duncan Robinson 27 sayı, Cade Cunningham da 26 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den triple double

Houston Rockets konuk ettiği Minnesota Timberwolves'a 117-107lik skorla kaybetti. Ligde 2. yenilgisini alan Houston'da 39 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 12 ribaund, 10 ribaund ve 3 blok ile katkı verirken, Kevin Durant de 21 sayı kaydetti. Bu sezonki 6. galibiyetini kazanan Minnesota'da ise Ayo Dosunmu 21 sayı, LaMelo Ball da 20 sayıyla önemli rol oynadı.

NBA'de günü toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 112

Washington Wizards: 105 - Atlanta Hawks: 120

Boston Celtics: 109 - Milwaukee Bucks: 102

Brooklyn Nets: 114 - Charlotte Hornets: 104

New York Knicks: 135 - Chicago Bulls: 105

Memphis Grizzlies: 103 - Indiana Pacers: 107

New Orleans Pelicans: 120 - Utah Jazz: 113

Oklahoma City Thunder: 124 - Cleveland Cavaliers: 116

Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 117

Denver Nuggets: 128 - Toronto Raptors: 109

Phoenix Suns: 119 - Portland Trail Blazers: 132

San Antonio Spurs: 112 - Dallas Mavericks: 111

Sacramento Kings: 103 - Los Angeles Lakers: 116

Los Angeles Clippers: 116 - Miami Heat: 117