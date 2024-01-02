Alperen Şengün\'ün 26 sayılık performansıyla Houston Rockets, Detroit Pistons\'ı mağlup etti

NBA'de Houston Rockets, Detroit Pistons'ı sahasında 136-113'lük skorla mağlup etti. Houston'da 26 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma ile oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 8 müsabakayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı temsilcisi Detroit Pistons'ı 23 sayı farkla 136-113 yendi. Maçta 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı son 6 müsabakada 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini üçüncü çeyrekte kaydetti. Ev sahibi ekipte Jalen Green 22 sayı, 5 ribaund, Tari Eason 17, Jae'Sean Tate de 16 sayıyla oynadı. Detroit'te ise Alec Burks'un 21, Jaden Ivey'nin 19, Bojan Bogdanovic'in de 14 sayısı yeterli olmadı.

Antetokounmpo'nun triple-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-113 mağlup etti. Indiana'da 26 sayı, 11 asist, 9 ribaundla double-double yapan Tyrese Haliburton, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Bennedict Mathurin 25 sayı, 13 ribaund, Isaiah Jackson da 18 sayı, 9 ribaundla katkı verdi. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 18 ribaund, 11 asistlik triple-double performansı ile Brook Lopez ve Khris Middleton'un 21'er sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar:

New York Knicks: 112 - Minnesota Timberwolves: 106

Toronto Raptors: 124 - Cleveland Cavaliers: 121

Houston Rockets: 136 - Detroit Pistons: 113

Milwaukee Bucks: 113 - Indiana Pacers: 122

Denver Nuggets: 111 - Charlotte Hornets: 93

Phoenix Suns: 109 - Portland Trail Blazers: 88

Utah Jazz: 127 - Dallas Mavericks: 90

LA Clippers: 121 - Miami Heat: 104 - İSTANBUL