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Alperen Şengün'ün 30 sayı, 16 ribaundu galibiyete yetmedi - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün 30 sayı, 16 ribaundu galibiyete yetmedi

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Indiana Pacers karşısındaki 30 sayı, 16 ribaundu galibiyete yetmedi. Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmezken, Houston Rockets sahasında Indiana Pacers'a 123-117 mağlup oldu. Alperen Şengün, Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra 21 yaşında bunu başaran 3'üncü basketbolcu oldu.

Alperen Şengün\'ün 30 sayı, 16 ribaundu galibiyete yetmedi
27.12.2023 - 10:25,
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Indiana Pacers karşısındaki 30 sayı, 16 ribaundu galibiyete yetmedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'e 9 maçla devam edildi. Alperen Şengün'lü Houston, evinde Indiana Pacers'ı ağırladı. Toyota Center'daki mücadelede 21 yaşındaki pivot, 36 dakika 53 saniye sahada kalırken; 30 sayı, 16 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma istatistikleriyle oynadı. Alperen'in 'double-double'ı galibiyete yetmedi ve Houston Rockets, sahasında Indiana Pacers'a 123-117 mağlup oldu.

Öte yandan milli oyuncu, yaptığı istatistiklerle Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra 21 yaşında bunu başaran 3'üncü basketbolcu oldu.

Alperen Şengün, 24 Aralık'ta oynanan New Orleans Pelicans maçında 37 sayı kaydederek kariyer rekoru kırmıştı.

NBA'de gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons - Brooklyn Nets: 112-118

Washington WizardsOrlando Magic: 119-127

Chicago BullsAtlanta Hawks: 118-113

Houston Rockets – Indiana Pacers: 117-123

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies: 115-116

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves: 129-106

San Antonio SpursUtah Jazz: 118-130

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 130-113

Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets: 113-104

Kaynak: DHA
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