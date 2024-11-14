Alperen Şengün'ün İyi Performansı - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün'ün İyi Performansı

Houston Rockets, Clippers'ı 111-103 yenerek Alperen Şengün'le galip geldi. 13 sayı, 11 ribaund.

14.11.2024 10:24
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NBA'de Houston Rockets'ın evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 114-106 yenerek NBA tarihinde sezona 13'te 13 ile başlayan 6. takım oldu. Cleveland'da Darius Garland 25 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell da 23 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyette ön plana çıktı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Kelly Oubre 20 sayı, 6 ribaund ve Caleb Martin de 18 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.

Alperen Şengün'den 13 sayı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 ile mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson ile Tari Eason de 18'er sayı ile oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 19 sayı, 7 asist ve Terance Mann de 17 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Indiana Pacers: 90

New York Knicks: 123 - Chicago Bulls: 124

Oklahoma City Thunder: 106 - New Orleans Pelicans: 88

Brooklyn Nets: 114 - Boston Celtics: 139

Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 114

Milwaukee Bucks: 127 - Detroit Pistons: 120

San Antonio Spurs: 139 - Washington Wizards: 130

Houston Rockets: 111 - Los Angeles Clippers: 103

Portland Trail Blazers: 106 - Minnesota Timberwolves: 98

Los Angeles Lakers: 128 - Memphis Grizzlies: 123

Sacramento Kings: 127 - Phoenix Suns: 104 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün İyi Performansı - Son Dakika

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