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Alperen Şengün'ün Rockets'ı mağlup oldu - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün Rockets'ı mağlup oldu

Houston Rockets, Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Philadelphia 76ers'a 124-115 yenildi. Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ile oynadı. Diğer maçlarda Utah Jazz üst üste 6. galibiyetini aldı, Dallas Mavericks New Orleans Pelicans'ı yendi, Atlanta Hawks San Antonio Spurs'u mağlup etti.

Alperen Şengün\'ün Rockets\'ı mağlup oldu
16.01.2024 - 10:41,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'a 124-115 yenildi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. 76ers, Rockets'ı 9 sayı farkla mağlup etti.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Philadelphia 76ers karşısındaki performansı galibiyete yetmedi. Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalma ile maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 41 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Furkan Korkmaz, 2 sayı ile maçı tamamladı.

Jazz'dan üst üste 6. galibiyet

Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 132-105 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Jazz'da Lauri Markkanen 32 sayı ve 10 ribauntla oynarken Collin Sexton kendisi adına sezonun en yüksek sayısı olan 30 sayıyla oynadı.

Pacers'ta Buddy Hield ve Andrew Nembhard, 14'er sayı ile maçı tamamlandı.

Irving ve Hardaway'den 83 sayı

Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-120 yendi.

Maçı kazanan Mavericks'te Kyrie Irving, 42 sayı atarken Tim Hardaway 41 sayıyla NBA kariyeri rekorunu kırdı.

Mavericks'te Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle maçta oynamadı.

Cedi'den 3 sayı

Atlanta Hawks, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 109-99 mağlup etti. Hawks'ta Trae Young, 36 sayı atarak NBA kariyerinde 10 bin sayı barajını geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama 26 sayı, Jeremy Sochan ise 23 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar:

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 109-99

New York Knicks- Orlando Magic: 94-98

Washington Wizards- Detroit Pistons: 117-129

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-120

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 124-115

Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 116-107

Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls: 109-91

Brooklyn Nets- Miami Heat: 95-96 (uzatmalarda)

Toronto Raptors- Boston Celtics: 96-105

Utah Jazz-Indiana Pacers: 132-105

Los Angeles Lakers- Oklahoma City Thunder: 112-105

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün Rockets'ı mağlup oldu - Son Dakika


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