Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda - Son Dakika
Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda

08.02.2026 20:44
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlık yaşaması üzerine üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosuna seçildi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All- Star kadrosuna dahil edildi.

ALPEREN ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ALL-STAR'DA

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

ALL-STAR NE ZAMAN?

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Milli içkimiz yaramış aslan parçasına :) 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
