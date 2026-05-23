Alperen Şengün\'e canlı yayında çirkin saldırı

EuroLeague Final-Four organizasyonu için Atina’da bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün, Yunan taraftarların provokatif tavrıyla karşı karşıya kaldı.
Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Final-Four heyecanını yerinde takip etmek için Yunanistan’a gitti. Canlı yayında röportaj verdiği sırada bazı Yunan taraftarlar taşkınlık çıkardı.
Yunan bayrakları açan taraftar grubu, Alperen Şengün’e doğru su fırlattı. Yaşananlar sırasında canlı yayın kısa süreli gerginliğe sahne oldu.
Olay yalnızca su fırlatılmasıyla sınırlı kalmadı. Bazı taraftarların milli basketbolcuya yönelik küfür ve hakaret içeren söylemlerde bulunduğu belirtildi.
Yaşanan provokasyona rağmen Alperen Şengün’ün sakinliğini koruduğu görüldü. Milli basketbolcu röportajına devam ederek herhangi bir karşılık vermedi.
Olay sonrası basketbolseverler yaşananlara tepki gösterdi. EuroLeague yönetimine ve organizasyon yetkililerine saldırgan taraftarlarla ilgili yaptırım çağrıları yapıldı. EuroLeague Final-Four organizasyonu Atina’da büyük heyecana sahne olurken yaşanan olay spor kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Alperen Şengün’ün profesyonel tavrı ise takdir topladı.
