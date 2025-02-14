Alperen Tokgöz, Şampiyonlukla Yusufeli'ne Döndü - Son Dakika
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Alperen Tokgöz, Şampiyonlukla Yusufeli'ne Döndü

Alperen Tokgöz, Şampiyonlukla Yusufeli\'ne Döndü

92 kiloda Türkiye şampiyonu olan Alperen Tokgöz, memleketi Yusufeli'nde coşkuyla karşılandı.

14.02.2025 15:48
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Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarında 92 kiloda şampiyon olan Alperen Tokgöz, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İlçe sakinlerinin çiçek hediye ettiği Tokgöz, şehir turunun ardından Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Barış Demirci'ye ziyarette bulundu.

Kaymakam Başara, makamında kabul ettiği Tokgöz'ü kutlayarak, genç sporcunun başarısının tüm ilçeyi gururlandırdığını söyledi.

Yusufeli'nin pek çok branşta başarılı sporcular çıkaran bir ilçe olduğunu belirten Başara, "Alperen de burada yetişmiş ve sonrasında İstanbul'a transfer olmuş bir güreşçimiz. Burada hocalarımızın attığı tohumun karşılığını alıyoruz. Sporcumuz, Türkiye Şampiyonluğundan sonra mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak. İnşallah orada da güzel başarılar elde edip bizi gururlandırır." dedi.

Tokgöz, daha sonra Belediye Başkanı Barış Demirci ile bir araya geldi.

Demirci, Alperen Tokgöz'ün babasının belediyede mesai arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Sporcumuzun şampiyon olmasının onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizim elimizde büyüdü diyebiliriz. Yusufeli olarak ilk kez bu duyguyu yaşamıyoruz. Yusufeli'de güreş alanında başarı elde etmiş pehlivanlarımız var ama bu işin süreklilik arz etmesi bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, başarılarınızın devamını diliyorum. Belediye olarak sporcularımızı her daim destekliyoruz, üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız." diye konuştu.

Alperen Tokgöz de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Bana destek olan Belediye Başkanımız Barış Demirci ve Yusufeli halkına teşekkür ediyorum. 8 Mart'ta Avrupa Şampiyonası var, hedefim altın madalya. Daha sonrasında da ekimde yapılacak Dünya Şampiyonasına katılarak burada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadesini kullandı.

Başkan Demirci, genç güreşçiye altın hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Tokgöz, Şampiyonlukla Yusufeli'ne Döndü - Son Dakika

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