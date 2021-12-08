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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı - Son Dakika

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı

08.12.2021 16:15
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, cuma günü oynanacak olan Altay-Hatayspor karşılaşmasıyla 2 bin 753 gün sonra yeniden kapılarını açıyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, cuma günü oynanacak olan Altay- Hatayspor karşılaşmasıyla 2 bin 753 gün sonra yeniden kapılarını açıyor.

26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, Altay ve Türk futbolunun efsane isimlerinden tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin adı verilen Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, yenilenen haliyle ilk maça ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay - Hatayspor müsabakasının Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacağını duyuruldu.

2015 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan stadyumda son maç 27 Mayıs 2014 tarihinde Göztepe - Hatayspor arasında oynanmıştı. 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Altay - Hatayspor karşılaşmasıyla Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, 2 bin 753 gün sonra kapılarını yeniden açmış olacak. - İZMİR

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı

Mustafa Denizli, Hatayspor, Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı - Son Dakika Spor


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