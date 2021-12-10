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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç - Son Dakika

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç

10.12.2021 20:15
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, Altay-Hatayspor mücadelesi ile kapılarını açtı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, Altay- Hatayspor mücadelesi ile kapılarını açtı.

Türkiye'de futbolun oynandığı ilk stadyum olan Alsancak Stadyumu, 2015 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında yapımı tamamlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve "Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu" adı verilen tarihi stadyum, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Altay-Hatayspor mücadelesiyle 7 yıllık aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

Koreografi ve görsel şov yoğun yağışa takıldı

Altay Spor Kulübü, mücadele öncesinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak ilk maç olması sebebiyle bilet fiyatlarını farklı tribünler için 1 TL, 5 TL, 20 TL ve VIP tribün için 50 TL olarak belirlemişti. Satışa çıkar çıkmaz tüm biletleri tüketen Altaylı taraftarlar, mücadele öncesinde görsel şov hazırlığı yapmıştı. Birbirinden farklı koreografi ve görsel şov hazırlayan siyah-beyazlı taraftarların hazırlığı olumsuz hava koşullarına takıldı. Mücadele öncesinde ve esnasında devam eden yoğun yağmur yağışı nedeniyle görsel şovlar yapılamadı. Ancak maçın başlama düdüğü ile beraber binlerce siyah-beyazlı balon, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun zemininden İzmir semalarına salındı. Altaylı taraftarlar, stadyumu tezahüratlarıyla inletti.

Öte yandan, yıkılmadan önce son olarak 27 Mayıs 2014 tarihinde Göztepe-Hatayspor mücadelesine ev sahipliği yapan stadyum, yine bir Hatayspor maçıyla kapılarını açmış oldu. - İZMİR

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç

Hatayspor, Alsancak, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç - Son Dakika Spor


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