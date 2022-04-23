Denizlispor deplasmanda kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor deplasmanda kaybetti

23.04.2022 22:41
Denizlispor deplasmanda kaybetti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, ligin 34. haftasında deplasmanda konuk olduğu Bursaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, ligin 34. haftasında deplasmanda konuk olduğu Bursaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Namiq Alasgarov'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak geç kalınca defans müdahale etti.

27. dakikada Özer Özdemir, sağ çaprazdaki ceza sahası çizgisi üstünden sert bir vuruş çıkarttı. Top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içinde Joao Pedro'nun kafayla indirdiği topa kale önünde boş bir şekilde yine kafayla vuran Namiq Alasgarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bruno, yüzde yüz gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı.

55. dakikada Namiq Alasgarov penaltı atışından yararlanamadı.

90+5. dakikada Bifouma bu kez topu tek başına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu topu kalenin dibinden auta gönderdi.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xxx, Hasan Ayaroğlu xxxx (Tuğbey Akgün dk. 87 ?), Burak Altıparmak xxx, Enver Cenk Şahin xxx (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Massimo Bruno xx (Bifouma dk. 68 xx), Namiq Alasgarov xxx (İsmail Yüksek dk. 63 xx), Joao Pedro xxx

Yedekler: Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Yusuf Türk, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Tiago Lopes xx, Hakan Çinemre xx (Erdal Akdarı dk. 52 xx), Özer Özdemir xxx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xxx, Brice Dja Djedje xxx, İlhan Depe xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 52 xx), Kevin Mayi xxx, Ömer Şişmanoğlu x (İsmail Aissati dk. 43 xx)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Ahmet Tekin, Bekir Turaç Böke, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Namiq Alasgarov (dk. 29) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: İsmail Aissati (dk. 77) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muhammed Gönülaçar, Mayi, İsmail Aissati, Erdal Akdarı (Denizlispor), Tuğbey Akgün, Pedro (Bursaspor) - DENİZLİ

Denizlispor deplasmanda kaybetti
Denizlispor deplasmanda kaybetti
Denizlispor deplasmanda kaybetti
Denizlispor deplasmanda kaybetti
Denizlispor deplasmanda kaybetti

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Denizlispor'a Lopes ilaç gibi geldi Denizlispor'a Lopes ilaç gibi geldi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor deplasmanda kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 23:07:36. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor deplasmanda kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement