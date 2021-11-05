Altay, 3 puan hasretine son vermek istiyor

Altay, yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor müsabakasını kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından yükselen Altay, ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla dikkat çekmişti. Ancak siyah-beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda lehine olan skor istikrarını sürdüremedi. 8. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup olan Altay, 9. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0, 10. haftada ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Üst üste gelen 3 mağlubiyetin ardından Altay, geçtiğimiz hafta büyük çekişmeye sahne olan maçta sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Altay galibiyet peşinde

Son 4 hafta galibiyet bulunmayan Altay, yeniden yükselişe geçmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırmanın peşinde. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Altay'da sakatlığı bulunan Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan, Mohammed Naderi ve U19 Milli Takım kampında yer alan Kazımcan Karataş, maç kadrosunda bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor mücadelesinde sakatlanan Daouda Bamba ve Cebrail Karayel'in son durumu maç saatinde netleşecek. - İZMİR