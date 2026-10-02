Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i Alsancak'ta ağırlayacak - Son Dakika
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Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i Alsancak'ta ağırlayacak

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Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221\'i Alsancak\'ta ağırlayacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Alanya 1221'i konuk edecek. Biletler maraton 200, numaralı 500, VIP 1500 ve 3000 TL'den satışa çıkarken kadınlar numaralı tribünü 250 TL'den alabilecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda çıktığı İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek galibiyetle tanışan Altay yarın 5'inci hafta mücadelesinde Alanya 1221'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Şahin Berker yönetecek. Maçın biletleri maraton tribünü 200, numaralı 500, VIP 1500 ve 3000 TL'den satışa çıktı. Kadınlar için numaralı tribün bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yöneticiler ilk yarıyı protokol tribününde, ikinci devreyi ise taraftarlarla birlikte maraton tribününde takip edecek. Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Oktay takımdaki yerini alabilecek. Bileğinden hafif sakatlığı bulunan stoper Arif'in durumu maç saatinde netleşecek. Çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan sol kanat İbrahim kadroda yer almayacak. Altay ligde 5 puanla 12'nci sırada yer alırken, puanı olmayan Alanya ligin dibine demir attı.

Kaynak: DHA
Mustafa DenizliAlsancakAlanyaFutbolSporSon Dakika

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