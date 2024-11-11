Altay 6. Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
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Altay 6. Mağlubiyetini Aldı

Altay, İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 yenilerek düşme hattına girdi. Galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

11.11.2024 12:49
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 11'inci haftada oynanan İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Altay üst üste 6'ncı mağlubiyetini alarak düşme hattına demir attı. Siyah-beyazlı takımın galibiyet hasreti 9 haftaya yükseldi. Son 6 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen İzmir temsilcisi, son 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Altay'da sakatlıkları nedeniyle Özgür, Deniz, Ceyhun gibi tecrübeli oyuncular forma giyemezken, Teknik Direktör Gökhan Karaaslan 43 yaşındaki forvet Murat Uluç'u yedek soyundurup hamle oyuncusu olarak kullandı.

İzmir derbisinde Altay'ın ilk 11'inde yer alan en tecrübeli oyuncu 31 yaşındaki kaleci Ozan olurken, en genç futbolcusu ise 17 yaşındaki santrfor Onur Yıldız oldu. Siyah-beyazlılar sahaya 21.4 yaş ortalamasıyla çıktı. Sakatlıktan çıkan 19 yaşındaki stoper Hikmet bu sezon ilk kez ilk 11'de şans buldu. Genç futbolcular şimdiye kadar sergiledikleri performansla sınıfta kaldı. Altay bu hafta evinde zirve takipçisi Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisinde Onur Efe'nin sarı kart cezası sona erdi.

YATIRIMCI BİLMECESİ

Altay'ın futbol şubesini devralmak için hamle yapan iş insanı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı. Heyal önce, "Ve camia derneğin yüksek menfeaatini gözetleme kararı alır, top bir kez daha taca çıkar. Umutlar şimdilik başka bahara. Hayaller renkli gerçekler siyah-beyaz" daha sonra ise "Asıl mesele olmak ya da olmamak" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde etkin rol oynayan Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker ise sosyal medyadan taraftarlara ve camiaya seslenerek, "Değerli Büyük Altaylılar. Belirtilen süreç planlandığı şekilde yürümektedir. Aktif pasif hesaplaması sürmektedir. Bir vazgeçiş söz konusu değildir. Gelişme oldukça açıklama yapılacaktır" bilgisini paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay 6. Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika

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