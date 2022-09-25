Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan stoper Kutay Yokuşlu takımla çalışmalara başladı. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında kasığındaki ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Kutay'ın Eyüpspor önünde formasına kavuşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'a çifte müjde - Son Dakika

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