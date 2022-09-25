Altay'a çifte müjde - Son Dakika
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Altay'a çifte müjde

25.09.2022 11:34
Altay'a çifte müjde

Spor Toto 1'inci Lig'de 1 Ekim'de evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altay'da sakatlığı bulunan iki oyuncunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de 1 Ekim'de evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altay'da sakatlığı bulunan iki oyuncunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan stoper Kutay Yokuşlu takımla çalışmalara başladı. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında kasığındaki ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Kutay'ın Eyüpspor önünde formasına kavuşması bekleniyor.

İzmir ekibinde takım kaptanlarından Özgür Özkaya ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ankara Keçiörengücü maçında yaşadığı üst adale sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada görev yapamayan tecrübeli sol bek oyuncusunun antrenman eksiğini kapattıktan sonra hazır olacağı ifade edildi. Çalışmalarını tesislerinde sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı devam eden forvet Deniz Kadah dışında eksik bulunmuyor.


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CHP'Lİ ALTAY DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR-e CHP'Lİ ALTAY DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR-e Altaylı Efe üç büyüklerin radarında Altaylı Efe üç büyüklerin radarında
Kaynak: DHA

Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a çifte müjde - Son Dakika

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