Altay, Adana 01 FK'ya 2-0 Kaybetti

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Egemen Artun, Harun Terin, Merdani Mert Çölgeçen

ALTAY: Ozan - Yunus Efe, Sefa, Kuban, Murat Berkan, Arda (Dk. 70 İsa Toygar), Onur Efe, Özgür (Dk. 81 Onur Yıldız), Yusuf (Dk. 70 Erdem), Murat Uluç, Deniz (Dk. 57 Emre)

ADANA 01 FK: Muharrem Tunay - Alper Kadir, Fatih, Yiğit, Mehmet Mustafa (Dk. 90 Ahmet), Sadi (Dk. 90 Fadıl), Hakan, Mehmet Alp, Ali Akkuş (Dk. 63 Muhammed Samed), Samed Ali (Dk. 74 Berat Ali), Selim

GOLLER: Dk. 35 (Pen) Samed Ali, Dk. 87 Selim (Adana 01 FK)

SARI KARTLAR: Murat Uluç, Onur Efe (Altay), Samed Ali (Adana 01 FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, 10'uncu haftada konuk ettiği Play-Off yarışı veren Adana 01 Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 35'inci dakikada penaltıdan Samed Ali, 87'nci dakikada Selim kaydetti. Bu sonuçla üst üste 5'inci yenilgisini alan Altay 5 puanda kalırken, 3'te 3 yapan Adana ekibi 19 puana ulaştı.

3'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan Samed Ali ortaladı, kaleci Ozan'ın boşa çıktığı pozisyonda Mehmet Mustafa kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti.

27'nci dakikada Fatih'in ceza sahasından şutunda Ozan'ın çıkardığı topu Samed Ali boş kale yerine auta yolladı.

35'inci dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Sefa'nın Fatih'e yaptığı müdahale sonrası Hakem Egemen Artun, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Samed Ali, kaleci Ozan'ı ters köşeye yatırdı: 0-1.

İlk yarı Adana 01 FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Mehmet Alp'in ara pasında sağdan ceza sahasına giren Ali Akkuş, topu yandan dışarı gönderdi.

66'ncı dakikada penaltı noktasının gerisinden Mehmet Mustafa bekletmeden vurdu, kaleci Ozan köşeye giden topu çıkardı.

87'nci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Selim uzak köşeye plase bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Adana 01 FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.