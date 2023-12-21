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Altay, Adanaspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Altay, Adanaspor'u deplasmanda mağlup etti

Altay, 1. Lig'de 13 maçlık galibiyet hasretinin ardından Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle Altay, üzerindeki ölü toprağını atmış oldu.

Altay, Adanaspor\'u deplasmanda mağlup etti
21.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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İZMİR,

1'inci Lig'de 13 maçlık galibiyet hasretinin ardından Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Altay'ın yüzü aylar sonra az da olsa güldü. Yine transfer yasağıyla mücadele ettiği sezonda 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı alamayınca silinen, 13 maç üst üste kazanamayıp Adanaspor randevusuna kadar çıktığı son 8 maçı kaybeden siyah-beyazlı ekip kritik galibiyetle üzerindeki ölü toprağını attı.

Yeni Adana Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için İstanbul'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi suskun silahı Paixao'nun tek golüyle kazanan Altay, son sıradan kurtulamasa da erken pes etmeyeceğinin sinyalini verdi. Silinen 3 puanını telafi ederek tekrar 5 puana yükselen İzmir temsilcisinde takımın dümenindeki ikinci maçına çıkan Teknik Direktör Yusuf Şimşek de galibiyetle camiaya umut aşıladı. Altay ligdeki tek galibiyetini 20 Ağustos'ta Tuzlaspor önünde almıştı.

Kaynak: DHA
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