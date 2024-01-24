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Altay, altyapısından yetişen Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Altay, altyapısından yetişen Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı

Altay, altyapısından yetişen 2005 doğumlu file bekçisi Ulaş Hasan Özçelik ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Trendyol 1. Lig'de transfer yasağı bulunan Altay, altyapıdan oyuncu çıkarmaya devam ediyor. Ulaş Hasan Özçelik, A takımla antrenmanlara çıkmaya başladığından beri 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan son oyuncu oldu. Özçelik, bu fırsatı değerlendirdiği için büyük onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Altay, altyapısından yetişen Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı
24.01.2024 - 12:25,
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Altay, altyapısından yetişen 2005 doğumlu file bekçisi Ulaş Hasan Özçelik ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de eski oyuncularının alacakları nedeniyle 2 sezondur transfer yasağı bulunan Altay, bu süreçte altyapıdan oyuncu çıkartmaya devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak geçtiğimiz sezondan itibaren A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Ulaş Hasan Özçelik ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuşan 18 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik, her genç oyuncunun A takıma yükselmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Bana değer veren kulübümüze başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, altyapı hocalarıma, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime, kulüp personellerimize üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum. Büyük Altay'ın kalesi her zaman emin ellerde olur, buna kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Trendyol, İzmir, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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