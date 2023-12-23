Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak

İZMİR,

1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek 8 maçlık yenilgisi serisini sonlandıran son sıradaki Altay yarın ilk yarının son haftasında evinde üst üste 2'nci galibiyetini alma hedefiyle Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı tribün 109, maraton ve misafir tribün 54.5 TL'den satışa sunuldu.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Efe forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Sefa ve Murat Berkan görev yapabilecek. Sakatlığı bulunan Eren Erdoğan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silenen Altay 5 puanla son sırada, Başkent temsilcisi ise 19 puanla 12'nci basamakta yer alıyor. Adanaspor karşısında ikinci maçında galibiyetle tanışan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, taraftar önünde ilk kez zafer arayacak.