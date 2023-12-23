 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak

Altay, 1. Lig'in son sırasında yer alırken, Ankara Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak. Altay, Adanaspor'u yenerek 8 maçlık yenilgi serisini sonlandırmıştı.

Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak
23.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

İZMİR,

1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek 8 maçlık yenilgisi serisini sonlandıran son sıradaki Altay yarın ilk yarının son haftasında evinde üst üste 2'nci galibiyetini alma hedefiyle Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı tribün 109, maraton ve misafir tribün 54.5 TL'den satışa sunuldu.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Efe forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Sefa ve Murat Berkan görev yapabilecek. Sakatlığı bulunan Eren Erdoğan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silenen Altay 5 puanla son sırada, Başkent temsilcisi ise 19 puanla 12'nci basamakta yer alıyor. Adanaspor karşısında ikinci maçında galibiyetle tanışan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, taraftar önünde ilk kez zafer arayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adanaspor, Ankara, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Altay, Ankara Keçiörengücü ile kritik maça çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement