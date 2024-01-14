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Altay, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Altay, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ikinci yarının ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek. Altay, son 2 maçını kayıpsız geçerek moral bulurken, eski oyuncusu Marco Paixao ise rakip takımda forma giyecek.

Altay, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor
14.01.2024 - 10:03,
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Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Ligde son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, ilk devreyi 8 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte devre arasında takımdan ayrılan ve Şanlıurfaspor'a transfer olan golcü oyuncu Marco Paixao, yarın forma giymesi halinde Altay'a rakip olacak. Paixao, 2018-2019 sezonundan beri mücadele ettiği Altay'da 179 maçta 108 gol atmıştı.

Kaynak: AA
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