Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Serkan Özbalta, Altay armasının ağırlığını anlayamamış - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında bitiş düdüğünün ardından istifa ettiğini canlı yayında açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta'ya tepki gösterdi.

Kulübün medya ekibinden paylaşılan açıklamada, genç teknik adamın İzmir'e gelme nezaketinde bile bulunmadığını vurgulayan başkan Ekmekçioğlu, "Serkan hoca demek ki Altay armasının ağırlığını anlayamamış. Kimse Altay camiasına, başkan ve yönetimine böyle bir saygısızlık yapamaz, yüzüstü bırakıp gidemez. Biz, duygusal bir karar olduğunu düşünürken kendisinin kafasında çok önceden bir plan olduğunu üzülerek gördük" dedi.

Özbalta'ya Süper Lig'de çalışma ve kendini ispatlama fırsatı verdiklerini ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Bu noktada kimseye gül bahçesi vaat etmedik. Her kulüp gibi biz de ödeme zorluğu çekiyoruz. Buna rağmen tüm ödemelerimizi gecikmeli de olsa yapıyoruz. Ama ilk zorlukta gemiyi terk edip kaçmak nedir? Özbalta, davranışı ile Süper Lig düzeyinde görev yapabilecek mental güce sahip olmadığını gösterdi. Bu saatten sonra kendisini hiçbir kulübe tavsiye etmem ve yapacağı açıklamaları ciddiye almam" diye konuştu."BİZİ ATEŞİN İÇİNE ATMAKTAN ÇEKİNMEDİ"Sezon başından bu yana gerçekten çok yıpratıcı bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Serkan Hoca ile telefonla görüştük ve devam etme niyetimizi ciddi şekilde ortaya koyduk, ancak kararından vazgeçmedi. Bizi ve kulübümüzü en kritik aşamada ateşin içine atmaktan bir an bile olsun çekinmediğini üzülerek gördük. Özbalta'nın istifasına bahane olarak ileri sürdüğü nedenler, bugün Türkiye'de neredeyse tüm kulüplerin yaşadığı şeyler. Durumu normalleştirmeye çalışmıyorum, ancak Türk futbolundaki realite ne yazık ki bu ve herkes ister istemez kabullenmek zorunda" yorumu yaptı."İDMAN BOYKOTU SÖZ KONUSU DEĞİL"Yabancı oyuncuların paralarını alamadığı için antrenmanlara çıkmadığı iddiasına da açıklık getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Antrenman boykotu gibi bir şey söz konusu değil. Hafta başında bazı oyuncular sakatlıklarını öne sürerek idmana katılmadı, o kadar. Yaşanan ekonomik ortamdan gerçekten çok olumsuz etkilendik ve ödeme dengelerimiz doğal olarak şaştı. Döviz kurumdaki artıştan en az 50 milyon TL zarar ettik. 16 maçlık kötü serinin kulübe maliyeti 25 milyon TL'yi buldu. Bugün Süper Lig'de bir-iki takım dışında kimse düzenli ödeme yapamıyor. Sezon başında gelen 26 milyon TL yayın geliri, maç kazanma ödemeleri ve yönetim kaynaklarıyla dönmek çok zor. Önümüzdeki sezon şartlar daha da zorlaşacak. Herkes evde ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken kulüpler de sefa içerisinde yaşamıyor. Serkan Hoca da yıllardır futbolun içerisinde ve bunu bilerek geldi" mesajı verdi."YÖNETİCİ ALACAKLARI DIŞINDA 12 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR"Altay tarihinin en fazla kaynak yaratan yönetimi olduklarının belirten Ekmekçioğlu, "Yönetici alacakları dışında 12 milyon Euro borcumuz var. Bu tolere edilebilir bir tablo. Önemli olan sezon sonuna kadar hedefe odaklanıp her kötü sonuçtan sonra kurban aramaktan vazgeçmek. Yönetim, taraftar, camia, teknik ekip, futbolcular ve personel herkes ama herkes Altaylı. Altay üzerinden birbirimize zarar vereceğimize hedefimize odaklanalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sezon başında bu yana her ay en az 10 milyon TL kaynak yaratıyoruz. Zaman fedakarlık zamanı" dedi."SAKİN OLALIM, BİRLİK OLALIM, BERABER OLALIM"

Altay Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu kulübün kötülüğünü istemiyor ve iyi niyetle çalışıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki ayağımız taşa takıldığı her anda birbirimizi yıkmaya çalışacaksak sonuçta zarar gören Altay olur. Sakin olalım, birlik olalım, beraber olalım. Sivasspor maçında yediğimiz ofsayt golü bile tartışmadan, sezon başından bu yana aleyhimize verilen ve direkt sonuca etki eden 13 kararı tartışmadan savaş baltalarını çıkarmak, bağcıyı dövmeye çalışmaktan öte bir şey değil. Futbol ne yazık ki böyle bir oyun, ofsayt golü yemesek, bugün herkes bizi alkışlıyordu. Neresinden bakarsanız bakın bunu kabul etmek mümkün değil. Yeniden evimizdeki maçlara odaklanalım. Biz de maddi-manevi çok fedakarlık yapıyoruz, ama görevimizin başındayız ve yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyeceğiz."