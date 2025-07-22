Altay Başkanı Taraftarlara Cevap Verdi

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Yüksel Gürüz, yönetimi istifaya davet eden taraftarlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başkan Gürüz, "Sevgili taraftarımız bizi istifaya davet ediyor. Kulüpten bedava kombine, deplasmana otobüs, kumanya, davul, havai fişek istemekten geri durmadılar. Ben hepsine dur dediğim için ayaklandılar. İlk günden beri taraftara kapımızı açtık, şeffaf olacağız, dışlamayacağız dedik. İşitilmedik hakaret kalmadı. Biz bu tarafların Altay'dan tarafa olmasını bekledik. Altay'dan nemalanamayanların saldırmasını değil" dedi.

Camiada kongreye gidilmesi için imza toplanacağı haberleri dolaşırken, bu gelişmelerle ilgili Başkan Gürüz şöyle konuştu:

"Yeterli imzayı toplayıp genel kurula davet etsinler, genel kurulda yine hesaplaşırız kendileriyle. O kadar güçleri vardıysa niçin bütün yönetim kurulu üyelerini arayıp, 'İstifa edin' diye baskı yapıyorlar. Nedenini, niçinini çok iyi bildiğimiz girişimler ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Altay'dan menfaatleri engellenmiş bir grubun nafile çabaları. Kimin ne haddine ki seçilmiş bir yönetim kurulunu istifaya davet ediyorlar ? Görevimizin başındayız. İstifa yok."