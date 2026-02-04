Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen ancak şu ana kadar tüm isimlerden olumsuz cevap alan Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.
Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli kaleci Altay Bayındır ile temasa geçerek transferine dair görüşme yaptı.
Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?