Altay Bayındır, Fenerbahçe ile 4 sezonluk anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Altay Bayındır, Fenerbahçe ile 4 sezonluk anlaşmaya vardı

18.03.2023 17:01

Fenerbahçe'de file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile uzun süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, genç eldivenin sözleşmesini 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

"BAŞARILARI İLE YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.

Son Dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 36 maça çıkan Altay, kalesinde 38 gol gördü. Başarılı kaleci 14 mücadelede ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapadı.

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