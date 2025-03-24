Altay Bayındır Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
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Spor

Altay Bayındır Galatasaray'a geliyor

Altay Bayındır Galatasaray\'a geliyor

Manchester United'da forma şansı bulamayan Altay Bayındır, yeniden Süper Lig'e dönebilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın milli kaleciyi transfer etmek istediği öne sürüldü. İngiliz basını, Manchester United'ın kaleci rotasyonunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istediğini ve bu süreçte Altay ile yolların ayrılmasının planlandığını belirtti.

24.03.2025 16:32
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İngiliz devi Manchester United'da bir türlü forma şansı bulamayan Altay Bayırdır hakkında İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İDDİASI

Manchester United'da yeterince forma şansı bulamayan Altay, Süper Lig'e dönüş hazırlıkları yapıyor. Muslera'nın ayrılık sinyalleri vermesiyle, Galatasaray yeni kaleci arayışlarına yöneldi ve Altay'ı gündemine aldı.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz basını ise, Manchester United'ın kaleci rotasyonunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istediğini ve bu süreçte Altay ile yolların ayrılmasının planlandığını belirtti.

Süper Lig'den birçok kulüple görüşen Altay'ın, Galatasaray'a transferi en güçlü seçenek olarak ön plana çıkıyor. İngilizler Altay Bayındır'ın Süper Lig'e dönme konusunda kararlı olduğunu yazarken önümüzdeki günlerde Milli kalecinin hangi takıma gideceği de kesinlik kazanacak.

Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olan Galatasaray'ın, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın tecrübesinden yararlanarak Altay'ı kademeli olarak takıma adapte etmeyi hedefleyebilir.

Altay'ın Manchester United macerası kısa sürerken, Galatasaray'ın tecrübeli kaleciye teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakan Altay için en ciddi talibin Cimbom olduğu konuşuluyor.

Manchester United, Altay Bayındır, Galatasaray, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır Galatasaray'a geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • riza7337:
    almayın bunu,tescilli şikecilerin artıkları.. 14 24 Yanıtla
  • by erdem:
    İstemiyoruz daha iyisini getirelim Altay iyi kaleci değil ki 11 6 Yanıtla
  • 414141:
    hayırlı olsun 6 6 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yuh ya daha bir saat olmadı Uruguay dan getirdiniz nasıl habercilik bu sizin yaptığınız haberciliği ben hobi olarak yaparım 7 0 Yanıtla
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